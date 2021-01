Open day Liceo Campanella Lamezia: il gruppo Orientamento riceve i genitori su appuntamento

Nonostante tutte le difficoltà che il Covid – 19 ci sta imponendo, il Liceo “T. Campanella” è pronto ad aprire le sue porte ai futuri studenti e alle loro famiglie!

Sino al 16 gennaio, dalle 15:30 alle 17:30, il gruppo Orientamento guidato dalla prof.ssa Lina Serra responsabile funzione strumentale, riceverà i genitori su appuntamento, rispettando le misure di sicurezza Anticovid, per la presentazione dell’offerta formativa, gli indirizzi, le strutture, i laboratori e le attività del Liceo Campanella.

Inoltre, la segreteria didattica del liceo rimarrà a disposizione per tutto il mese di gennaio per supportare i genitori nelle iscrizioni online.

L’Open week si concluderà giorno 16 gennaio con un open day in presenza, su appuntamento, e mantenendo delle aule virtuali specifiche per indirizzo, riservate a coloro che non potessero recarsi in Istituto.

È gradita la prenotazione previa telefonata alla referente dell’Orientamento, la Prof.ssa Lina Serra cell. 3284535368.