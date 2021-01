Arrivata per i bambini della scuola primaria di San Teodoro la consegna dei libri di quello che è ormai un appuntamento importante con la lettura. Sono stati, infatti, acquistati dall’Istituto, nell’ambito del Progetto di scelta alternativa al libro di testo che la scuola porta avanti ormai da decenni, volumi di ogni genere: dalla narrativa per ragazzi alla divulgazione scientifica, dalla storia alla geografia, agli atlanti, ai libri per le ricerche e tanto altro. Si tratta di un modo diverso di fare scuola in cui i testi alternativi sono uno strumento indispensabile per poter lavorare con una pluralità di libri, diversificati per aree di interesse, per discipline, per difficoltà e complessità, cosa che permette di andare incontro alle necessità delle diverse tipologie di stili di apprendimento.

“Oggi il ruolo della scuola è fondamentale nella lotta alla povertà educativa, poiché essa ha il compito di dotare i giovani di quegli strumenti che li renderanno liberi e indipendenti per tutta la vita” queste le parole del Dirigente Scolastico Genesio Modesti che, appena arrivato in questo Istituto, ne ha compreso la particolarità e la grande valenza educativo-metodologica. Il progetto di scelta alternativa al libro di testo ha, infatti, radici molto lontane in questa scuola.

Foto 3 di 3





“Con questa metodologia, prevista dalla normativa vigente, le esperienze di lettura possono essere rese piacevoli e offerte con entusiasmo e continuità”, dichiarano i docenti della scuola, “la lettura diventa, così, occasione per emozionarsi, per vivere altre vite ed esplorare altri mondi, per riflettere, per imparare a comprendere e accettare punti di vista diversi dal proprio, per sviluppare le proprie potenzialità e i talenti, per essere cittadini attivi e per mantenere un rapporto di continuità tra il presente e il futuro, affinché saperi e tradizioni possano tramandarsi nel tempo”