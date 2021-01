Dopo 12 sedute di gara, aggiudicata la gara d’appalto per i lavori di adeguamento sismico scuola dell’infanzia di Bella, tramite demolizione e ricostruzione della stessa.

Ad ottenere l’appalto è stato il Consorzio Stabile Appaltitalia di Caltagirone, che ha indicato come consorziata esecutrice la Ditta Cantieri del Nord Srl con sede nella zona Industriale lametina Papa Benedetto XVI, avendo ottenuto il punteggio di 89,050 (80 per offerta qualitativa e 9,050 per offerta economica) ed ha presentato un’offerta pari ad un ribasso del 9,62% .

L’importo di aggiudicazione ammonta così a 492.324,95 euro per i lavori, più 8.470,86 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di 500.795,81 euro, oltre IVA, con cofinanziamento regionale ottenuto nel 2017 di 304,764,65 euro (altri o 337.283,656, a carico del Comune di Lamezia Terme, erano stati impegnati con diverso utilizzo di residuo di mutuo Cassa Depositi e Prestiti).