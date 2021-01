Consegnati tamponi antigenici rapidi e dispositivi di protezione individuale nei 64 istituti scolastici di Catanzaro e provincia

È partita a tutti gli effetti la consegna dei tamponi antigenici rapidi e dei dispositivi di protezione individuale nei 64 istituti scolastici di Catanzaro e provincia. La strumentazione, fondamentale per aumentare la tempestività nell’isolamento di eventuali soggetti positivi al Covid, e nel tracciamento dei contatti più stretti, è data in dotazione all’infermiere in servizio in ciascun istituto.

I tamponi e i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, gel igienizzanti etc.) sono stati richiesti dall’Asp di Catanzaro alla Protezione civile regionale. La distribuzione è stata invece eseguita dal secondo Reggimento Aves-Sirio Lamezia Terme dell’Esercito Italiano.

“Insieme all’Asp abbiamo chiesto e ottenuto la disponibilità di un certo numero di tamponi con cui gli infermieri scolastici possano subito intervenire nell’eventualità di un caso sospetto nelle scuole”, ha detto il presidente della provincia Abramo, “il materiale ricevuto servirà proprio a garantire la massima tempestività anche nel tracciamento dei contatti più stretti attraverso l’impiego degli infermieri formati dall’Esercito nell’ottica di una collaborazione fra Comune, Asp, militari e Protezione civile regionale che è importantissima e che è fondamentale possa intervenire rapidamente, in caso di necessità, proprio nelle scuole”.

Alla consegna del materiale hanno partecipato il comandante del secondo Reggimento Aves-Sirio colonnello Fabio Bianchi, il referente per l’Asp Francesco Lucia, la dirigente dell’istituto comprensivo Anna Rotella.