La campagna di comunicazione sulla differenziata lametina affidata ai bambini della scuola dell’obbligo

Pubblicato il regolamento del concorso di idee “Se lo Abbandoni il rifiuto sei Tu!”, indetto dall’amministrazione comunale e rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della piana lametina (divisi in due categorie, junior e senior) per sensibilizzare le scolaresche sulla tematica dell’abbandono dei rifiuti, e per la realizzazione di una campagna di comunicazione che inviti i cittadini al rispetto delle leggi e al corretto smaltimento dei rifiuti. Alla stessa quindi non potranno partecipare i ragazzi delle scuole superiori che studiano anche l’ambito della comunicazione e pubblicitario nel proprio piano formativo.

Gli elaborati dovranno pervenire entro le 12 del 30 aprile (in formato cartaceo o digitale, all’ufficio protocollo di via Perugini o a protocollo@pec.comunelameziaterme.it), prevedendo una campagna pubblicitaria attraverso un manifesto, con l’utilizzo di disegni e/o fotografie e sempre affiancata ad uno slogan di richiamo. I bambini, protagonisti del progetto, potranno disegnare e/o fotografare tutti i posti in cui si manifesta l’abbandono selvaggio, spesso nelle zone periferiche o di campagna, ma anche in zone piuttosto centrali. Il manifesto dovrà catturare l’attenzione favorendo, al tempo stesso, spunti per la riflessione e l’adozione delle buone pratiche.

Nel regolamento si rimarca come «gli effetti dell’inciviltà di pochi diventano onerosi per tutti, sia a causa del maggior carico di lavoro degli operatori ambientali, che per i costi di cui si deve sobbarcare la società che gestisce i rifiuti urbani in tutte le fasi del loro ciclo integrato. Spese che andranno a gravare sulle tasse di smaltimento dei rifiuti e di conseguenza, sulle tasche di tutti i cittadini. Costi che dovranno necessariamente essere coperti da tutti, anche da chi effettua rigorosamente la raccolta differenziata. Attualmente, a causa di alcuni comportamenti delinquenziali, in diverse zone della città troviamo micro discariche con diversi rifiuti ingombranti e indifferenziati accumulati specialmente nelle zone periferiche e di campagna. La pulizia di un ambiente incide anche sullo spirito di una comunità, sulla fiducia nelle autorità e sul benessere personale, nonché sul livello di rispetto degli individui per se stessi e per gli altri. Le persone spesso si sentono meno colpevoli quando abbandonano rifiuti in un ambiente già inquinato e degradato rispetto ad un ambiente privo di sporcizia. Di qui l’importanza di mantenere un ambiente perfettamente pulito e decoroso».

Gli elaborati saranno valutati secondo i seguenti criteri fino ad un massimo di 60 punti:

originalità e creatività dell’elaborato (fino a 15 punti)

identità del messaggio e simboli che caratterizzano la città (fino a 15 punti)

completezza del messaggio ( fino a 10 punti)

attinenza al tema proposto (fino a 10 punti)

impatto visivo della grafica e del messaggio (fino a 10 punti)

Saranno proclamati 4 vincitori (o classi), 2 per la categoria Junior e 2 per la categoria Senior, che riceveranno dei premi a matrice ambientale. A tutti i partecipanti al concorso di idee l’amministrazione consegnerà un gadget ricordo per l’impegno dimostrato.

I progetti consegnati e ammessi al concorso saranno oggetto di una mostra, durante la cerimonia di premiazione, che si svolgerà in un luogo aperto, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid – 19, sabato 5 giugno, in occasione della giornata mondiale dell’ambiente.