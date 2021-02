Affidamenti tecnici per la progettazione dell’adeguamento sismico del liceo classico “Fiorentino” e dell’I.T.C. “De Fazio”

In fase di affidamento da parte della Provincia di Catanzaro, con due diversi avvisi, i servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo completo di csp e valutazione di sostenibilità energetico-ambientale, di adeguamento sismico del liceo classico “Fiorentino” e dell’I.T.C. “De Fazio”.

Nel primo caso il termine per presentare le offerte scadrà il 1 marzo alle 18, nel secondo stesso orario di due giorni dopo.

Il valore stimato dell’affidamento è di 273.772,72 euro per la struttura che ospita il liceo classico, 283.537,75 per quella in cui risiede l’indirizzo a carattere economico, prevedendo 5 giorni per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, 40 per la redazione del Progetto definitivo, 15 per la redazione del Progetto esecutivo.