Dal Polo Tecnologico “Rambaldi” 30 studenti all’Unical per il Corso di Approfondimento in Matematica e Informatica

Il Dipartimento di Matematica del Polo Tecnologico “Rambaldi” di Lamezia Terme lo scorso novembre, su invito dell’Unical, ha selezionato un gruppo di 30 studenti per partecipare gratuitamente alla Settima Edizione del Corso di Approfondimento in Matematica e Informatica, dal titolo “Problemi, strategie, algoritmi e soluzioni”.

Il corso, iniziato il 13 novembre, si concluderà il 19 marzo ed è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti di Istruzione Superiore di II grado che intraprenderanno gli studi universitari in ambito scientifico.

Il corso proposto dall’Unical prevede 14 incontri settimanali, ciascuno della durata di 3 ore: perfezionare le competenze di base degli studenti introducendoli agli studi universitari in Matematica e Informatica; sviluppare competenze necessarie per il superamento dei test di ingresso ai corsi di Studio di tipo scientifico, per la partecipazione alle Gare di eccellenza in Matematica e Informatica, per la partecipazione al concorso a borse di studio INdAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica), per l’iscrizione ai corsi di laurea in Matematica o Informatica; potenziare la sinergia tra il Dipartimento di Matematica e Informatica e gli Istituti di Istruzione Superiore della Regione Calabria; informare sulla procedura di iscrizione all’Unical; chiarire le modalità di erogazione del test Tolc-I per l’ammissione ai corsi di studio ad indirizzo tecnico-scientifico, tra cui Matematica e Informatica; sviluppare e potenziare le competenze per il superamento dei Test sulla piattaforma www.cisiaonline.it finalizzati alla valutazione delle competenze base richieste per l’accesso alle varie Università italiane.