Verso la Society 5.0, il nuovo volume di Rocca e Marraffa sarà presentato il 15 febbraio

In un’epoca di grandi trasformazioni non si può prescindere dal cambiamento sociale che ha avuto una inevitabile ripercussione sullo stile di vita. A ciò si aggiunga un utilizzo improprio ed esasperato delle risorse ambientali con effetti che non è possibile ignorare, specie per non compromettere il diritto alla salute delle attuali e future generazioni.

Il periodo pandemico sta aggravando problematiche preesistenti minacciando non solo l’economia mondiale ma anche il tentativo fatto dalle Nazioni Unite con gli obiettivi dell’Agenda 2030, di risollevare le sorti del pianeta.

Allo scopo di sollecitare spunti di riflessione su tali tematiche il 15 febbraio, dalle 15:30 alle 17 in modalità telematica, sarà presentata la recente pubblicazione della docente, saggista e giornalista Dora Anna Rocca e di Paolo Marraffa “Verso la Society 5.0” edito dalla casa editrice Delfino editoriale, dalla lunga tradizione editoriale presente fin dagli anni 40, con il prezioso contributo di illustri personalità del mondo accademico.

Il volume vuol essere un riferimento per tecnici ed appassionati di settore, studenti universitari che si trovano ad affrontare tematiche scientifiche e socio economiche di grande attualità e studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado.

A curare il collegamento sarà l’editore Andrea Ferriani di Milano, saranno presenti la nota astrofisica di fama internazionale Sandra Savaglio e il colonnello Sergio De Caprio, rispettivamente assessori regionali alla cultura e all’ambiente che porgeranno i saluti iniziali. A relazionare saranno i docenti: Agime Gerbeti Presidente del Comitato scientifico Associazione Italiana Economisti dell’Energia che ne ha curato la prefazione, Michela Mayer ricercatrice e formatrice, attiva da oltre 30 anni nell’Educazione Ambientale e Sostenibilità presso la Italian Association for Sustainability Science e Associato di ricerca presso l’Istituto per le Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (Irpps) del Cnr, che ne ha curato la conclusione e Giovanni Tridente docente di giornalismo d’opinione presso la Facoltà di Comunicazione Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce, della quale coordina anche l’Ufficio comunicazione e stampa che ha curato la postfazione.

Si parlerà dunque lunedì 15 degli obiettivi dell’Agenda 2030 con una attenzione agli effetti della pandemia sugli stessi, dell’Educazione civica a scuola con l’inserimento della sostenibilità ambientale, delle battaglie di Greta Thumberg per contrastare il cambiamento climatico, degli oceani di plastica, delle fonti di energia inquinanti e non, della necessità di una economia circolare, oggi più che mai necessaria dato l’elevato tasso di inquinamento ambientale e l’eccessivo sfruttamento delle risorse, ma non vengono tralasciate in questo volume neanche i dubbi e le attuali discussioni sul 5G nelle telecomunicazioni, problematica oggi molto sentita.