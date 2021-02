Code & Tell Preview, coinvolte alunne dell’istituto Costanzo a Decollatura ed il Rambaldi a Lamezia Terme

Sabato dalle 15 alle 17:30 si svolgerà l’evento digitale Code & Tell Preview durante il quale le allieve di 6 scuole secondarie di II grado ed extra-scuola racconteranno il loro percorso creativo e di scoperta all’interno di Girls Code it Better.

Sostenuto da Officina Futuro Fondazione MAW, Girls Code it Better è il programma nato per avvicinare alla tecnologia le alunne delle scuole secondarie di primo e secondo grado attraverso laboratori di progettazione, di programmazione informatica e fabbricazione digitale. Nel 2020 si è svolta la settima edizione e dall’inizio del programma GCIB ha coinvolto 900 ragazze in tutta Italia e 53 scuole.

L’evento si svolgerà on line, iscrizioni sulla pagina dedicata Iscrizione Code&Tell Preview fino a oggi, e fra le scuole ci sono anche due istituti calabresi, l’istituto Costanzao a Decollatura ed il Rambaldi a Lamezia Terme.