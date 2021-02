Protocolli Covid rispettati, la testimonianza dall’istituto comprensivo Maggiore – Perri

Per avere un sistema efficiente ed efficace ai tempi del Covid è ancora più determinante la sinergia e la collaborazione tra le Istituzioni e i cittadini. In questi casi per arginare il contagio è quanto mai indispensabile che l’organizzazione di tutti i soggetti coinvolti al contrasto e prevenzione del Covid sia rapida ed efficace. Così è stato per quanto riguarda un episodio di buone pratiche avvenuto nell’Istituto Comprensivo “Perri-Pitagora” di Lamezia Terme diretto da Teresa Bevilacqua dove, come testimoniato dagli stessi genitori degli alunni, il sistema ha funzionato alla perfezione.

Lo racconta direttamente Rosario Piccioni, genitore di un bambino che frequenta l’istituto. “Come sapete in questi mesi ho seguito con grande attenzione la problematica del Covid19 all’interno delle scuole – afferma Piccioni citando anche l’esperienza da consigliere comunale – e spesso, purtroppo, ho dovuto riportare numerosi episodi negativi che dimostravano come il sistema fosse letteralmente in tilt. Oggi, con grandissimo piacere, voglio invece raccontarvi un fatto finalmente positivo di grande efficienza dell’intero sistema. Episodio che tra l’altro ho vissuto in prima persona essendo coinvolta la classe di mio figlio. Istituto Maggiore Perri: martedì alle 9.30 una maestra ci ha contattato dicendo che mio figlio aveva forte mal di testa e che sarebbe stato il caso di mandarlo a prendere. Ovviamente sono andato immediatamente e con mia somma sorpresa una collaboratrice scolastica mi ha detto “ma che sta succedendo in questa classe? Sono usciti già in 6″. Ho chiesto maggiori informazioni a mio figlio e mi ha confermato che alcuni dei compagni avevano mal di pancia e altri mal di testa. Come potete facilmente immaginare insieme agli altri genitori ci siamo subito allertati: un conto è che nella stessa classe si senta male 1 bambino, un conto 6. Abbiamo interloquito subito tanto con le docenti quanto con la dirigente che frattanto si erano già attivate”.

Piccioni spiega che “la Dirigente ha immediatamente contattato il Dipartimento Prevenzione dell’Asp. Già alle 13 ci hanno comunicato di presentarci alle 15 nella sala Covid dell’Istituto per effettuare i tamponi rapidi con l’ausilio della infermiera d’istituto. Così abbiamo fatto e per fortuna tutti i bambini sono risultati negativi. Se penso a quanto accaduto a novembre e a dicembre in tante scuole cittadine oggi è veramente accaduto qualcosa di importante. Tutte le componenti hanno funzionato alla perfezione come un orologio svizzero”.