Lamezia Bene Comune chiede alla terna commissariale di verificare il cibo della mensa scolastica

Anche Lamezia Bene Comune esprime «forte preoccupazione circa la qualità delle pietanze del servizio mensa scolastica» poiché «sono ormai settimane che da più fronti arrivano segnalazioni in merito alla scarsa qualità del servizio mensa scolastico di più istituti: si lamentano in alcuni casi la somministrazione di pietanze immangiabili, in altre le condizioni di conservazione e perfino la presenza di materiale estraneo all’interno delle porzioni».

Si ricorda che «al momento la situazione risulta ulteriormente aggravata da una serie di questioni burocratiche: l’attuale ditta che eroga il servizio dovrebbe garantirlo fino alla prima settima di marzo, si attende inoltre l’esito dal Tar in merito al ricorso presentato dalla Siarc e successivo eventuale passaggio della staffetta alla nuova ditta vincitrice. Il servizio offerto dovrebbe garantire l’eccellenza sia nella qualità delle materie prime che della dieta varia, non solo perché la prestazione si basa su un principio reddituale che prevede il pagamento della stessa, anche se in minima parte, ma perché dovrebbe garantire l’alimentazione ottimale da destinare ai nostri figli».

Per tale ragione «si chiede ai commissari straordinari del comune di Lamezia Terme di verificare con ogni possibile urgenza la rispondenza delle norme contrattuali al servizio erogato, nonché attivare i controlli amministrativi necessari compreso l’assaggio dei cibi somministrati».