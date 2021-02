Da lunedì trasporto locale aggiuntivo per le frazioni collinari da parte della Multiservizi

In base ai vari provvedimenti e le modalità orarie stabilite dagli stessi istituti, da lunedì la Lamezia Multiservizi ha predisposto un incremento del servizio e verranno quindi ulteriormente implementate le corse scolastiche del Trasporto Pubblico Locale soprattutto a servizio delle frazioni collinari.

Alle corse già previste nelle ore pomeridiane, per garantire una migliore mobilità scolastica, sono state aggiunte delle corse di andata tenendo presente una entrata scolastica alle 10.

Saranno quindi attive:

Linea 6 – Fronti (mattino 9 – Pomeriggio 16:10)

(mattino 9 – Pomeriggio 16:10) Linea 9 – Gabella Acquadauzano (mattino 8,30 – Pomeriggio 16:10)

(mattino 8,30 – Pomeriggio 16:10) Linea 13 – Caronte Acquafredda (mattino 8,30 – Pomeriggio 16:10)

(mattino 8,30 – Pomeriggio 16:10) Linea 14 – San Minà (mattino 8,30 – Pomeriggio 16:10)

(mattino 8,30 – Pomeriggio 16:10) Linea 17 – Crozzano Santa Maria (mattino 8,30 – Pomeriggio 16:10)

(mattino 8,30 – Pomeriggio 16:10) Linea 18 – Miglierina Cantarelle Serracastagna (mattino 8,30 – Pomeriggio 16:10)

Tutte le corse scolastiche in andata partiranno dal Terminal Colombo per le sopracitate frazioni alle 8:30, ad eccezione della linea 6 di Fronti già prevista come da piano di esercizio alle 9, per poi al ritorno partire alle 16:10.

Per come disposto dalla Prefetture, il programma di trasporto esposto ha una validità “sperimentale” e quindi si potranno avere degli assestamenti rispetto ad ulteriori elementi di sicurezza e opportunità che verranno riscontrati.