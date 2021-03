Dopo il liceo scientifico, anche la scuola media Pitagora opta per la didattica a distanza integrale da domani fino al termine della settimana «al fine di procedere agli opportuni accertamenti sulla diffusione del contagio da COVID 19 in alcune classi», con un alunno su cui riscontrare l’effettiva positività ed eventuali contagi tra compagni e personale scolastico.

Valutata «la necessità di attuare adeguate misure di prevenzione idonee a contenere l’eventuale diffusione del contagio: tamponi rapidi (ai diretti interessati), isolamento precauzionale, sanificazione dei locali scolastici, ecc..», è così disposta «la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola secondaria “Pitagora” da domani mercoledì 3 marzo e fino a sabato 6 marzo 2021 con la conseguente attivazione della didattica a distanza per tutte le attività scolastiche».