“Distinzione tra educatore professionale socio-pedagogico, assistente educativo ed altri titoli richiesti nei bandi redatti”

«Nonostante sia in vigore da 3 anni una legge che tutela la nostra professione, sono tanti i bandi nei quali come titoli di accesso, in primis, ritroviamo la laurea in Psicologia ed altri titoli ritenuti, ai fini dei calcoli dei punteggi, più importanti dell’unica laurea che abilita, secondo la legge vigente 205/17, alla professione di educatore professionale socio-pedagogico L-19», lamenta l’Associazione “Cepedù: Educatori e Pedagogisti Calabresi”, chiedendo anche alle istituzioni della provincia di Catanzaro «di fare chiarezza sulla distinzione tra educatore professionale socio-pedagogico (laurea in Scienze dell’Educazione L-19), assistente educativo ed altri titoli richiesti nei bandi redatti, formatisi in altri ambiti».

Si contesta che «ritroviamo anche, come titolo di accesso, il corso di assistente educativo, la cui qualifica ottenuta in un limitato numero di ore abilita, secondo i bandi in questione, a svolgere una professione alla pari di quella dell’educatore professionale socio-pedagogico il cui titolo viene conseguito in anni di studi universitari. Tante sono state le battaglie (alcune anche vane), tanti sono stati gli sforzi per far sì che la nostra professione venisse riconosciuta come tale, nonché una professione al pari di tutte le altre. Tuttavia, giorno per giorno, ci ritroviamo a combattere con un sistema che non riconosce questa professione per questioni di superficialità, non applicando, né tantomeno conoscendo le leggi in vigore».

Nella lettera inviata dal direttivo ad Asp di Catanzaro, i 3 centri per l’impiego provinciali, e le istituzioni scolastiche, si rammenta che «la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico viene formata nel percorso universitario in scienze dell’educazione: fornisce conoscenze in materia di pedagogia generale, pedagogia speciale, pedagogia della differenza, pedagogia della comunicazione, psicologia generale, psicologia dello sviluppo e dell’educazione, psicologia della disabilità ed altri argomenti inerenti alle difficoltà che incontrano nell’ambito scolastico, e non solo, bambini e ragazzi con disabilità intellettive, motorie, visive e uditive. L’educatore professionale socio-pedagogico ha una formazione specifica che non può essere sostituita da altri percorsi più generici e con altre competenze, né tantomeno da corsi regionali a pagamento che, in un percorso di determinate ore, pretende di formare gli “assistenti educativi” alla pari di un educatore laureato».