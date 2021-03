Possibile focolaio, didattica a distanza fino al 16 marzo per l’istituto comprensivo “Borrello-Fiorentino”

Attivazione della didattica a distanza a decorrere da domani, e fino al 16 marzo, per l’istituto comprensivo “E.Borrello-F.Fiorentino”.

La decisione del dirigente scolastico arriva per “consentire un tempestivo isolamento del focolaio, nonché il ripristino delle ordinarie condizioni di fruibilità igieniche della struttura” richieste dal sub commissario prefettizio attualmente presente in via Perugini.