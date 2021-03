Scuole chiuse a Lamezia Terme da oggi fino al 7 aprile tramite mail e prima di aver emanato un’ordinanza

Scuole chiuse a Lamezia Terme da oggi fino al 7 aprile, con i vari istituti scolastici a ricevere non un’ordinanza ma una semplice comunicazione inviata dal subcommissario Antonio Calenda dopo il suono della campanella questa mattina.

«A seguito di apposita ricognizione richiesta da questa Commissione Prefettizia, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha proposto, con pec pervenuta in data odierna e acquisita al protocollo generale n.22514 in data 23/03/2021,”la chiusura in presenza delle attività scolastiche dal 23 marzo al 7 aprile 2021, al fine di ottenere un contenimento/riduzione dei contagi fin adesso riscontrati» si spiega nella nota.

Didattica a distanza così per tutti fino a dopo Pasqua.