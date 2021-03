Fumetti per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante per le scuole Ardito-Don Bosco e Manzoni-Augruso

Nel 2021 si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante, e anche l’associazione culturale Strade Perdute di Lamezia Terme farà la sua parte.

Con il patrocinio del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante (con sede presso il Mibact, ha il compito di elaborare un adeguato programma culturale relativo all’opera e ai luoghi legati alla figura del Sommo Poeta), Strade Perdute organizza Tre Passi Con Dante, evento che contribuirà alle celebrazioni declinando la figura del poeta secondo diverse sensibilità e attraverso diverse forme d’arte.

E il progetto prende avvio nelle scuole di Lamezia: in collaborazione con l’IC Ardito-Don Bosco e con l’IC Manzoni-Augruso, il presidente dell’associazione GianLorenzo Franzì organizza e seguirà due laboratori con gli studenti per creare due fumetti originali ispirati a Dante e alla sua opera La Divina Commedia.

I laboratori, che ovviamente avranno luogo da remoto, nel rispetto delle norme relative all’emergenza sanitaria in corso, sono realizzati in collaborazione con i professori Claudio Cuomo e Tommaso Cozzitorto per l’IC Ardito-Don Bosco, e con le professoresse Eleonora Sirianni e Angela Mancuso per l’IC Manzoni; partiranno dalla spiegazione su che cos’è un fumetto, per poi illustrare le varie fasi di realizzazione collegando tutto alla vita di Dante e alle specifiche del suo capolavoro, arrivando alla fine a comporre tavole originali con il lavoro dei ragazzi.

Al termine dei laboratori, i due fumetti saranno stampati e presentati in pubblico, e le tavole originali esposte nelle relative scuole.