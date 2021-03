Scuola e universita'

Un nuovo scuolabus per gli studenti di Conflenti, arredi scolastici rinnovati a Carlopoli foto

Le lezioni che, almeno per quanto riguarda le elementari e la prima media, dovrebbero tornare in presenza dopo Pasqua anche in zona rossa

Con le lezioni che, almeno per quanto riguarda le elementari e la prima media, dovrebbero tornare in presenza dopo Pasqua anche in zona rossa, alcuni comuni del Reventino proseguono negli interventi dedicati ai piccoli studenti. L’arrivo di un nuovo scuolabus è stato annunciato dall’amministrazione comunale di Conflenti, mentre nuovi arredi scolastici sono stati consegnati a Carlpoli. Foto 2 di 2

«Si tratta di banchi monoposto, banchi esagonali, cattedre e sedie realizzati con materiale antimicrobico, in sostituzione di quelli vecchi e malandati», spiega l’annuncio online dell’amministrazione guidata dal sindaco Talarico, «per questo anno scolastico il Dirigente scolastico, che ringraziamo con tutto il cuore, aveva messo a disposizione per Carlopoli i banchi del liceo di Decollatura».

