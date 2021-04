Olimpiadi regionali di filosofia, quinto posto per studente del liceo Galilei

Anche studenti lametini del Liceo Scientifico Galilei, Maria Francesca Martello, Riccardo Lento, Davide Curcio e Francesco Maria Guadagnuolo alle Olimpiadi regionali di filosofia, che si sono svolte online sulla piattaforma philolympia.org mercoledì 31 marzo.

Francesco Maria Guadagnuolo e Riccardo Lento, in particolare, hanno raggiunto una buona posizione nella classificazione su base regionale alle gare nazionali, superando i colleghi delle altre scuole del territorio lametino. Riccardo Lento ha quasi sfiorato il podio dei vincitori, collocandosi al quinto posto per il canale internazionale delle Olimpiadi che prevedeva lo svolgimento di un elaborato filosofico in lingua inglese.

La sua dichiarazione, rivela l’entusiasmo con cui i ragazzi hanno affrontato questa prova: «partecipare a livello regionale ad un’esperienza unica e formativa come le Olimpiadi di Filosofia mi ha dato l’irripetibile opportunità di poter applicare le conoscenze che finora ho appreso a livello scolastico in maniera del tutto nuova, mettendo anche alla prova le mie capacità. La traccia che ho scelto si prestava ad un’ampia riflessione sulla certezza della conoscenza scientifica, un tema che sicuramente stimola curiosità in un periodo incerto come quello che stiamo vivendo, ed in cui la scienza più che mai crea dibattito e può divenire un faro. Non nego comunque che la stesura di un testo critico-filosofico in lingua inglese si sia rivelata assai ardua, soprattutto nella necessità di individuare vocaboli adatti alla specificità dello scritto, ma mi ha permesso di fare uso di questa seconda lingua come mai avevo fatto prima. Nonostante non abbia raggiunto formalmente il podio sono estremamente soddisfatto del mio risultato, considerando il quinto posto come un vero e proprio traguardo personale, e spero che i vincitori calabresi possano portare il buon nome della nostra regione su scala nazionale».

Finalità delle Olimpiadi è l’approfondimento dello studio filosofico indirizzato alla produzione di un elaborato in cui il candidato sappia argomentare su tempi complessi quali etica, politica, gnoseologia o epistemologia, il canale internazionale, al quale ha partecipato Lento, prevedeva lo svolgimento di detto elaborato in lingua straniera.