Studentessa del Liceo Tommaso Campanella anche quest’anno vince la gara di tedesco

È ormai diventata una tradizione la gara degli scioglilingua, in questo solco si è svolta l’edizione del 2021: domenica 11 aprile circa 40 partecipanti, provenienti da varie zone della Calabria, si sono sfidati a colpi di scioglilingua francesi e tedeschi, in una gara all’insegna del divertimento.

A fare il tifo c’erano anche i loro insegnanti: per il Liceo “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme, guidato dalla Dirigente Susanna Mustari, ha partecipato la docente di tedesco Cetty Lucchino, la cui categoria è stata valutata da Alexander Schmitt dell’ambasciata della Repubblica Federale di Germania e da Josephine Löffler dell’Istituto Ciao-Tschau.

Il Liceo “T. Campanella” per il secondo anno consecutivo si aggiudica il premio: nell’anno scolastico 2019/20 vincitore era stato Loris Tedesco della 1° sez. A Linguistico e nell’edizione di quest’anno vincitrice è Paola Cefalà della 1° sez. A Linguistico.

A moderare la gara Loris Rossetto, Presidente dell’associazione Amici del tedesco. In palio per ogni categoria 3 giorni di vacanza sul mar Ionio per 2 persone presso l’ostello Bella Calabria, realizzato in un bene confiscato a San Leonardo di Cutro, grazie al sostegno di Fondazione con il Sud.

Moltissimi i complimenti del delegato per la regione Calabria dell’ Ambasciata tedesca di Roma, Alexander Schmitt per l’entusiasmo e il lavoro appassionato di docenti ed alunni del Liceo ” T. Campanella” che ha avuto modo di visitare personalmente l’8 gennaio 2020. Un anno fa al dibattito con i ragazzi del Liceo Linguistico è seguita una conferenza dei servizi che ha visto presenti il sindaco di Lamezia, l’assessore alla cultura, l’assessore alle politiche giovanili, i Dirigenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio. L’incontro ha inteso sottolineare l’importanza della lingua tedesca per il comprensorio e per la regione tutta.

Grande la soddisfazione della Dirigente Susanna Mustari e delle docenti di tedesco Concettina Lucchino e Ursula Mader per questo ennesimo, importante riconoscimento.