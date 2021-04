Didattica a distanza fino a lunedì per i plessi “Manzi” e “Mancuso” dopo il tampone positivo di un’alunna

Comunicata ieri dal dirigente dell’istituto comprensivo statale “Saverio Gatti” la positività al test molecolare di un’alunna del plesso “Manzi”, frequentante la scuola primaria, rimarcando che la stessa alunna, viaggiando quotidianamente a bordo di un pulmino scolastico, è entrata in contatto con altri studenti di altre classi.

Mentre l’unità di igiene della locale Asp ha avviato la mappatura dei contatti per lo screening sanitario già da ieri, oggi arriva l’ordinanza comunale che prevede la sospensione fino a lunedì dell’attività in presenza nelle classi dei plessi “Manzi” e “Mancuso” dell’istituto comprensivo statale “Saverio Gatti” di Lamezia Terme, proseguendo con l’attivazione della didattica a distanza, nelle forme valutate dalla Istituzione scolastica interessata, al fine di garantire al continuità alle lezioni in modo strutturato ed organizzato.