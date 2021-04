Martedì collegamento tra il Polo Tecnologio “ Rambaldi” e lo staff di Concordia

Il Polo Tecnologio “ Rambaldi” di Lamezia Terme, ha aderito al progetto “AUSDA – Adotta una scuola dall’Antartide”, iniziativa di divulgazione scientifica promossa dal PNRA Piano Nazionale di Ricerche in Antartide.

Il progetto, proposto dall’’Unità Tecnica Antartide dell’ENEA è una iniziativa dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, che prevede l’erogazione di un seminario, tenuto da esperti ENEA, e la possibilità di collegarsi in videoconferenza con la stazione in Antartide.

Martedì i ricercatori della base di ricerca scientifica Italo-Francese, Concordia, facenti parte della 17a campagna invernale, mediante la piattaforma Zoom, si collegheranno con alcune classi del Polo Tecnologico.

L’evento rappresenta un’occasione unica ed esclusiva per vedere, in diretta, uno scorcio dell’Antartide e ascoltare, direttamente dalla voce di ricercatori di fama mondiale, i racconti e i resoconti di tante esperienze e ricerche in Antartide.

Gli alunni hanno la possibilità di proporsi “come se fossero essi stessi degli studiosi” e porre ai ricercatori e ai tecnici domande inerenti all’attività svolta.

In questa campagna, i componenti dello staff di Concordia sono in tutto 12 (italiani, francesi e uno scozzese) e resteranno in completo isolamento presso la stazione italo-francese fino al prossimo 8 novembre 2021 data di arrivo dei partecipanti della nuova campagna estiva.

Programma:

Martedì 4 maggio, il Polo Tecnologio, effettuerà un collegamento video con la base di ricerca scientifica, Italo-Francese, Concordia, in Antartide.

Classe coinvolte: Tutte le classi prime

ore 9.15: Presentazione del progetto – Prof. Giuseppe Pugliano – docente del Polo Tecnologico e organizzatore dell’evento

ore. 10.00: Collegamento mediante piattforma Zoom con la base Concordia – manager ICT/RADIO Dott. David Tosolini.

Durata collegamento circa 1 ora.