Lunedì piantumazione degli “alberi per il futuro” presso l’istituto superiore in via Savutano

“Alberi per il futuro” è un progetto nazionale di educazione ambientale dei Carabinieri della Biodiversità, in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica, rivolto alle scuole. L’iniziativa prevede la donazione e la messa a dimora nelle scuole italiane di circa 50.000 piante nel triennio 2020-2022 e la fruizione di lezioni, anche tramite webinar, da parte dei Carabinieri della Forestale per presentare le riserve naturali dello Stato.

Ogni albero distribuito dai Carabinieri contribuirà a costituire in tutta Italia un grande bosco diffuso, fatto di specie autoctone che cresceranno aumentando la qualità ambientale e la biodiversità dei nostri ecosistemi. Ogni pianta potrà essere geolocalizzata e seguita a distanza fotografando uno speciale cartellino apposto su ciascuna di esse.

Anche l’Istituto Luigi Costanzo di Decollatura, guidato dal Dirigente Scolastico Antonio Caligiuri, ha intrapreso questo percorso verso la sostenibilità richiedendo più alberi da mettere a dimora nel proprio plesso presso la sede di Lamezia Terme, situata in Savutano.

L’evento si svolgerà lunedì alle 9.