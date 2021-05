Altri 7 giorni di didattica a distanza per la scuola primaria “Augruso” e dell’infanzia “Bella”

Ulteriore proroga di 7 giorni per l’ordinanza che chiude le lezioni in presenza per il plesso della scuola primaria “Augruso” nonché del plesso della scuola dell’infanzia “Bella”, entrambi ricompresi nell’istituto comprensivo statale “Manzoni-Augruso.

Alla scadenza odierna del precedente provvedimento, oggi l’Unità di Igiene della Asp di Catanzaro ha comunicato che «persistono le condizioni che hanno indotto la chiusura dei Plessi menzionati, proponendo la continuazione di chiusura degli stessi per ulteriori sette giorni».

Per tali ragioni dal Comune si è prolungata la didattica a distanza fino a lunedì prossimo.