Cambio di Rup per i lavori al Maggiore Perri da appaltare entro fine giugno

Dovranno essere affidati entro il 30 giugno i lavori di adeguamento e/o miglioramento strutturale, efficientamento energetico, revisione, adeguamento impiantistico dell’edificio scolastico Maggiore Perri, con nuovo Rup nominato ora Vincenzo Lucia.

Il 29 aprile era stata affidata alla RTP con Capogruppo ALL Ingegneria la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera, dovendo tenere conto del parere di interesse culturale della scuola rilasciato da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo-Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio-Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio Per le Provincie di Catanzaro e Crotone.

I finanziamenti ottenuti nel 2019 per tale opera sono di 4 milioni di euro.