La Scuola dell’Infanzia di Acconia dell’istituto Comprensivo di Curinga, nel rispetto delle norme anti-covid 19, ha voluto riprendere la rinomata e tradizionale Festa della Fragola che ogni anno viene promossa sul territorio dall’associazione ”Giovani Insieme”.

Acconia grazie al suo vasto territorio e alla sua pianura lussureggiante e fertile produce ogni anno una gran quantità di fragole. Questo pregiato frutto ha una lunga storia di fatica e orgoglio, non solo per le sue scelte varietali, ma per la sua qualità superiore; per colore, profumo e gusto, il magnifico frutto rosso viene esportate , degustato e apprezzato su tutto il territorio nazionale.

Purtroppo, in questi due ultimi anni, per la situazione pandemica in corso, l’ attesissima manifestazione non si è potuta svolgere nella grande festa di piazza che faceva affluire ad Acconia migliaia di persone da tutto l’hinterland , ma la scuola dell’infanzia di Acconia ha pensato e ha voluto far rivivere ai piccoli alunni questa bella e dolce festa, che da ventisette anni si svolge ad Acconia. Tutto ciò per valorizzare il proprio ambiente, imparare a rispettarlo, proteggerlo e promuoverlo, favorendone la conoscenza sin da questa tenera età.

Ogni piccolo gruppo ha svolto la festa nel giardino della scuola decorato con i lavori e i manufatti dei bambini delle cinque sezioni. Le insegnanti ringraziano la collaborazione delle cuoche che si sono adoperate nel realizzare alcuni tipi di dolci, utilizzando le fragole offerte da alcune aziende agricole presenti sul territorio di Acconia, ed anche l’ apporto ed il supporto dei genitori dei bambini, che collaborano sempre con entusiasmo alle manifestazioni della scuola. Graditissima è stata la visita della Dirigente Scolastica, Emanuela Manganiello, che si è complimentata con tutto il Team della scuola per la perfetta organizzazione