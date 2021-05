Impegnati 9.845,40 euro per acquistare i doni per i 1200 partecipanti de “Se lo abbandoni il rifiuto sei tu!”

Dai fondi per la raccolta differenziata 9.845,40 euro vengono ora dal Comune lametino impegnati per i gadget, con sopra il logo del Comune e lo slogan “Lamezia fa la differenza”, da destinare a 1200 tra bambini e docenti scolastici che hanno partecipato al concorso di idee, approvato il 26 gennaio, “Se lo abbandoni il rifiuto sei tu!”, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Lamezia Terme.

Se ai 4 vincitori (o classi), 2 per la categoria Junior e 2 per la categoria Senior, saranno destinati «dei riconoscimenti idonei al loro operato», sostiene la determina, l’impegno spesa prevede l’acquisto dalla ditta milanese BlueBag Italia Srl di:

1200 boracce termiche personalizzate a colore con tecnica UV

100 palloni

100 racchettoni personalizzati a 1 colore su 2 palette

100 zainetto bambino personalizzato a colori

Non noti ancora i vincitori, anche se il termine per presentare le proposte è scaduto il 30 aprile, tutte le proposte dovrebbero far parte di una mostra all’aperto da organizzare il 5 giugno.