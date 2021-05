La testimonianza di Elcin Demir Poyraz ospite di “A tree for the Europe Day”

Un pubblico numeroso e festoso ha fatto da cornice all’iniziativa “A tree for the Europe Day”, in occasione dell’annuale Festa dell’Europa, organizzata dall’Istituto Comprensivo Don Milani-Sala di Catanzaro, diretto da Emanuela De Luca.

Dopo i saluti istituzionale della stessa Dirigente Scolastica, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Catanzaro, dei rappresentanti del Centro di Intercultura che ospita l’evento, hanno preso la parola i protagonisti: gli studenti vincitori del programma di studio all’estero, patrocinato dall’associazione “Intercultura”, con cui la scuola collabora ormai da anni. Tra questi Elcin Demir Poyraz, frequentante la classe III A del Liceo Classico-Artistico “F. Fiorentino”.

Poyraz si è mostrato a suo agio nell’illustrare la validità della sua esperienza italiana sottolineando l’importanza di studiare in una scuola di alta formazione come il Liceo Classico. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei vincitori delle borse di studio all’estero.