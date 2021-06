Studenti dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-Augruso” diventano animati sulle tracce di Ulisse

Un cartone animato con i bambini protagonisti per diffondere e vivere assieme un messaggio di speranza, esorcizzando la paura causata da questo lungo periodo di pandemia. Assieme alla loro maestra, Rossella Rametta, i bambini della quarta B dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-Augruso” di Lamezia Terme, presieduto dalla dirigente Anna Primavera, hanno ripercorso storie, vissuti, racconti ed esempi di vita, partendo dall’Odissea, che è il filo conduttore del viaggio, sino ad arrivare ai nostri giorni.

Un viaggio alla scoperta di se stessi, pur piccoli, per arrivare assieme alla méta, ancorati a saldi principi di fondo. I valori contenuti nel poema di Omero hanno accompagnato gli alunni in questo difficile anno scolastico. Alcuni valori sono eterni, come la solidarietà, che ha contraddistinto professioni, come quelle sanitarie, i volontari e tantissime persone.