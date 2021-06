Affidati i lavori per il miglioramento dei servizi igienici ed infissi interni della scuola elementare di Capizzaglie

L’edificio ospitante la scuola elementare di Capizzaglie è stato oggetto di intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, cofinanziato dalla Regione Calabria, per un importo complessivo di 260.254,78 euro.

L’Amministrazione Comunale lametina intende «migliorare la funzionalità e fruibilità dell’edificio scolastico, con particolare riferimento ai servizi igienico sanitari e agli infissi interni, in quanto interventi non previsti nel progetto di cui al punto precedente», per una spesa complessiva di 43.236,25 euro imputata sul bilancio comunale 2019.

Ad effettuare tali lavori è stata avviata procedura negoziata tramite indagine di mercato sul Mepa la ditta lametina Cantieri del Nord S.r.l.