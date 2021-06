Esibizione di fine anno delle orchestre della sezione a Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo Perri-Pitagora, tenutasi alle 18 di giovedì 10 giugno.

Nonostante i mille imprevisti e gli innumerevoli “DPCM del lunedì”, che certo non hanno facilitato il già complesso compito che i vari Istituti formativi attivi sul territorio nazionale e regionale sono chiamati a sostenere ormai da due anni, l’Istituto ha portato a termine quella che per tante altre realtà formative statali, in quest’anno scolastico, è diventata un’ardua chimera da raggiungere.

Giovedì 10 giugno, nell’Auditorium dell’Istituto, si sono esibiti gli allevi del secondo e del terzo corso, tutti discenti frequentanti la sezione musicale. La manifestazione si è svolta in un clima di serenità e di gioia scaturita da molteplici motivi quali: la conclusione, per le classi terze, di un percorso iniziato tre anni or sono; la consapevolezza di aver acquisito competenze e conoscenze non comuni; la consapevolezza di aver fatto un ulteriore passo in avanti nella propria crescita personale, tutto nonostante i problemi climatici dell’ultimo minuto che non hanno consentito l’esibizione negli spazi esterni originariamente individuati, di cui l’Istituto dispone negli ambienti dell’Istituto “Magg. Raffaele Perri”, che avrebbero certamente consentito di accogliere, in sicurezza, un pubblico più vasto.

Il programma prevedeva anche l’esibizione, solistica e in duo, di alcuni musicisti in erba delle classi terze in uscita, in rappresentanza delle quattro specialità strumentali impartite nell’Istituto, salutando, quindi anche a nome dei propri compagni, la scuola.

Il numeroso ma composto pubblico è stato deliziato da un ampio e articolato programma. Le orchestre, dirette da Giuseppe Mimmo Rotella, hanno spaziato tra autori di tutto rispetto come Morricone, Rossini, Sergio Leone, Astor Piazzolla, Giorgio Signorile, George Gershwin, Scott Joplin, W.A.Mozart, Maurizio Colonna, Alan Menken, Henry Mancini, e tanti altri.

L’orchestra della sezione musicale dell’Istituto, i cui docenti sono Rosa D’Audino per le classi di pianoforte, Gerardo Olivo per le classi di clarinetto, Giuseppe Mimmo Rotella per le classi di oboe e Claudio Fittante per le classi di chitarra, si può così fregiare di un’ulteriore conferma del lavoro svolto, facendo proprio il motto “La musica unisce la scuola”, titolo dal sapore premonitore e identificativo della “Settimana della musica”, promossa da Indire, che da XXXII anni coinvolge gli Istituti nella Rassegna musicale, di respiro nazionale, degli Istituti ad indirizzo musicale presenti sul territorio Italiano.