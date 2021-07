‘Nosside, poetessa nella Magna Grecia’ al centro della premiata analisi da parte di Marta Blumetti

E’ ormai diventato un appuntamento fisso, a San Pietro a Maida, il Premio Internazionale Ali sul Mediterraneo Libri & Cultura Festival, giunto all’8/a edizione, dal titolo “Donne da raccontare che cambiano la storia”. Il Gran Galà della Cultura ha visto sabato scorso la cerimonia di consegna dei vari premi alle scuole vincitrici del Concorso Arte e Scrittura Creativa “Alessandra Medaglia” e ad alcune personalità della cultura.

Marta Blumetti dell’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia, che ha frequentato la quinta A dell’anzidetto Istituto, ha presentato un elaborato su ‘Nosside, poetessa nella Magna Grecia’, ed i suoi 12 epigrammi.

Marta Blumetti è partita da un epigramma di Nosside, “Straniero, se navigando ti recherai a Mitilene dai bei cori, per cogliervi il fior fiore delle grazie di Saffo, dì che fui cara alle Muse, e la terra Locrese mi generò. Il mio nome, ricordalo, è Nosside. Ora va’!”. La giovane ha commentato, in un testo conciso ma esaustivo, questo epigramma che racconta di come «sia vitale nutrirsi di fiducia cercando la bellezza della poesia. Nosside è la più importante poetessa della Magna Grecia nata a Locri Epizeferi ed è bello immaginarla seduta sulla spiaggia comporre i suoi versi inviando, con colui che partirà, un saluto alla terra di Saffo: Mitilene. Nosside ammirava tanto Saffo, poetessa greca vissuta tre secoli prima, immaginando un legame poetico nel desiderio di gareggiare con lei. La maggior parte dei suoi versi – scrive ancora la giovane studentessa – sono rivolti a donne e confermano l’importanza del ruolo della donna a Locri Epizeferi. Nosside è una donna da non dimenticare perché ci parla della vita, dell’amore, dell’arte, della cultura dell’epoca, ma soprattutto di un mondo femminile libero e ricco di virtù».

Così ha ricevuto il Primo Premio tra tutte le quinte classi, nonché i complimenti della Dirigente dell’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia, Fiorella Gareri e della sua insegnante Teodolinda Coltellaro. Significativa la motivazione del Premio: “Per essersi lasciata guidare dalla traccia proposta esprimendo il proprio sguardo col cuore di chi sogna di volare sempre più in alto dimostrando di essere …Concreta come i Sognatori”.