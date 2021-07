Comprate le apparecchiature per la videosorveglianza accanto ad alcune scuole lametine finanziate nel 2019

A due anni di distanza dal progetto presentato nell’ambito di “Scuola sicure 2019/2021”, approvato l’affidamento di fornitura e montaggio delle apparecchiature per la videosorveglianza accanto ad alcune scuole lametine.

Il 6 agosto 19 si trasmetteva al Comune l’importo approvato per la realizzazione del progetto, pari a 34.800 euro, di cui 18.000 per i servizi di controllo del territorio da erogare al personale partecipante, e 16.800 per l’acquisto e montaggio di apparecchiature per la videosorveglianza.

Solo però il 6 luglio 2021 si effettuava un’offerta di acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla ditta lametina Alfabyte Computer