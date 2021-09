Avvio dell’anno scolastico rinviato causa Covid a Platania per contagi ad una festa

Avvio dell’anno scolastico rinviato causa Covid a Platania.

La decisione arriva dal sindaco Michele Rizzo che tramite ordinanza ha deciso di slittare di una settimana il ritorno in aula degli alunni.

Nell’atto amministrativo si specifica che «sul territorio del comune di Platania è in corso un focolaio epidemiologico da Covid-19, susseguente ad una festa tenutasi presso un’abitazione privata, con la presenza di numerosi bambini in età scolare», e che «da notizie ufficiose acquisite eseguiti i test antigenici alcuni bambini sono risultati positivi al covid-19 e che le rispettive famiglie sono si sono posti in isolamento volontario».

Nel frattempo «i medici di famiglia hanno provveduto a comunicare l’esito dei suddetti test rapidi all’Asp provinciale Dipartimento di prevenzione per l’adozione delle misure di competenza», e quindi ieri «alla luce di quanto su riportato il sottoscritto ha comunicato al dipartimento dell’Asp l’insorgenza del predetto focolaio, fornendo indicazioni e notizie di cui era a conoscenza e chiedendo, contestualmente, il monitoraggio e tracciamento delle persone che hanno avuto stretto contatto con i componenti della famiglia presso la quale si è tenuta la festa, nonché l’esecuzione dei tamponi molecolari a carico delle persone interessate».

Non avendo avuto ancora riscontro dall’Asp, e reputando che entro lunedì non si potrà completare il tracciamento dei contatti, il sindaco ha così deciso di rinviare al 27 settembre l’avvio delle lezioni per la scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado che sono ospitate nello stesso stabile.