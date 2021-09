Giulio Scalise, Alysia Sofia Guadagnuolo, Mariapia Moraca tra i primi 5 al concorso “Le città di Berto 2021”

L’anno scolastico si apre all’insegna di un prestigioso riconoscimento per 3 studenti del Liceo Galilei: Giulio Scalise, Alysia Sofia Guadagnuolo, Mariapia Moraca, seguiti dalle docenti Anna Rosa, Marina Accordino e Stefania Curiale, sono giunti tra i primi cinque partecipanti al concorso “Le città di Berto 2021”.

“Il premio”, spiega il Dirigente scolastico, Tersa Goffredo, “è una iniziativa promossa dal Liceo Statale “Giuseppe Berto” di Mogliano Veneto, con cui il Galilei è gemellato dal 2017, e si rivolge agli studenti delle scuole superiori delle province di Treviso, Venezia, Catanzaro e Vibo Valentia. Luoghi legati alla biografia dello scrittore, moglianese di nascita, ma che visse gli ultimi anni della sua vita a Ricadi, dove è sepolto. Il Galilei, da qualche anno e con grande piacere, partecipa al concorso che, nel promuovere occasioni di incontro e dialogo tra le scuole del Veneto e della Calabria, si propone di stimolare la creatività giovanile e le eccellenze nell’ambito della scrittura. La partecipazione di molti studenti galileiani al concorso, dimostra come essi si siano approcciati con entusiasmo all’area umanistica, questo grazie soprattutto all’impegno dei docenti. Ciò è accaduto appunto nell’anno scolastico scorso che, nonostante le tante difficoltà dovute alla pandemia, ha visto una massiccia presentazione di lavori nelle tre sezioni in concorso: poesia, racconto breve, racconto lungo”.

Le docenti Accordino, Rosa e Curiale, nell’accogliere con grande entusiasmo la notizia, che regala la giusta riconoscenza agli studenti menzionati, aggiungono che i lavori di tutti gli studenti impegnati nel concorso hanno meritato da parte loro ammirazione, non solo per i contenuti prodotti, ma soprattutto per l’impegno profuso.

Il Dirigente scolastico e i tre studenti parteciperanno alla cerimonia di premiazione che si svolgerà in presenza, il 15 ottobre, presso l’Aula Magna del Liceo di Mogliano Veneto. Qualora non si dovessero presentare le condizioni favorevoli alla partecipazione in presenza, vista l’emergenza sanitaria ancora in atto, la cerimonia sarà seguita da remoto nell’Aula Magna del Galilei.

Docenti e alunni lametini condivideranno dunque con il liceo veneto un piacevole momento, durante il quale saranno letti passi delle opere presentate.