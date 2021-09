Emanato ieri il nuovo bando triennale, prorogata fino a luglio la gestione dei 3 asili comunali

Nel giorno della scadenza del servizio triennale, prorogata fino a luglio la gestione dei 3 asili comunali alla cooperativa Orsa, attualmente curatrice delle attività destinate ai piccoli cittadini lametini.

Nella determina si rimarca come, nonostante la scadenza fosse nota, solo il 29 settembre si è riusciti a predisporre un nuovo bando per la gestione del servizio (procedura che sarà curata dalla centrale unica di committenza della città metropolitana di Reggio Calabria), e che «la natura particolare del servizio non consente sospensione e/o interruzione, stante l’esigenza di salvaguardare l’interesse della categoria sociale alla quale il servizio stesso si rivolge, e alla fine di non arrecare nocumento ai minori che avendo iniziato l’anno scolastico si vedrebbero privati della continuità educativa necessaria a completare il percorso formativo per l’annualità in corso».

Proroga quindi lunga un intero anno scolastico, per un importo complessivo sui tre lotti oggetto dell’affidamento (Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII) di 1.011.854,80 euro, iva esclusa.