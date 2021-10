Seconda tappa di attività sportiva per il Liceo Classico Artistico “Fiorentino” di Lamezia Terme”. Trekking e orienteering per gli studenti frequentanti il primo anno dei diversi indirizzi presenti in istituto; sono stati loro i protagonisti di una giornata davvero speciale sull’altopiano di Novacco.

L’orienteering, nato nei paesi nordici, sta via via entrando nella cultura Italiana. Sono in forte crescita gli appassionati di questa disciplina sportiva, soprattutto è in crescita l’interesse del mondo della scuola per questo tipo di attività , in virtù della sua variegata interdisciplinarietà.

L’uscita didattica – sportiva, nel parco del Pollino, è stata organizzata, ancora una volta, dal Team di Scienze Motorie: (dal prof. Danilo Marasco e dai colleghi Viola e Monteleone), con la partecipazione delle professoresse Ida Panza e Giovanna Sollazzo.

E’ stata una giornata, che tra l’altro, ha permesso all’istituto guidato dal Dirigente Scolastico Nicolantonio Cutuli,di sperimentare nuove forme di escursioni ed esperienze motorie, ancor più significative perché hanno il merito di far riscoprire una socialità e un vivere insieme all’aperto perduti in periodo di Covid.