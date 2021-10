La Primaria Borrello vede l’inaugurazione della Galleria d’Arte didattica Permanente

Stamane presso la Scuola Primaria Borrello si è tenuta l’inaugurazione della Galleria d’Arte didattica Permanente che, come riferito dallo stesso Dirigente Scolastico dell’Istituto Giuseppe Guida, nasce a conclusione del progetto “Piano Estate” e pone le basi per un percorso formativo fondato sull’arte e la creatività, indispensabili alleati nella crescita dei più piccoli perché facilitano la loro predisposizione ad aprirsi agli altri e sviluppano una certa sensibilità per le cose che li circondano, migliorandone anche l’apprendimento scolastico.

Hanno partecipato all’evento oltre al sindaco Paolo Mascaro, e diversi dirigenti scolastici del comprensorio: Simona Blandino D.S. dell’Ist. Tecnico Economico “De Fazio”, Rossana Costantino D.S. dell’IPSSAR “Luigi Einaudi”, Teresa Goffredo D.S. del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Giuliana De Fazio e alcuni allievi in rappresentanza del D.S. Nicolantonio Cutuli del Liceo Classico.

I bambini della scuola si sono prodigati nella presentazione delle opere presenti all’interno dell’edificio e hanno manifestato agli ospiti il loro entusiasmo e la loro voglia di imparare, dimostrando che l’arte e la creatività fanno da filo di congiunzione tra il loro mondo interiore fatto di emozioni, paure e parole non dette e il mondo reale e concreto che non sempre permette loro di esprimersi.

La referente del plesso Borrello, Vescio Palmina ha, nel suo discorso, ringraziato il D.S. Giuseppe Guida che con entusiasmo, passione e amore per il suo lavoro, ha voluto regalare ai bambini della scuola la possibilità di imparare la bellezza e crescere con la bellezza.