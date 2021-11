Il “Tommaso Campanella” con 3 classi conquista premi al concorso “il libro parlante” del Goethe-Institut

Sono le classi 5 AL, 5 BL e IV AL (a.s. 2020/21) che, guidate dalle docenti Concettina Lucchino, Annamaria Mantella e Ursula Mader, hanno vinto in totale tre premi dell’edizione 2020/21 di “Das sprechende Buch goes digital/Il libro parlante goes digital”, il concorso indetto dal Goethe-Institut di Torino al fine di avvicinare alla letteratura tedesca contemporanea i giovanissimi che studiano tedesco nelle scuole.

Per partecipare, i 780 alunni iscritti in tutta Italia potevano scegliere tra quattro titoli; Auerhaus di Bov Bjerg, Heimat di Nora Krug, Berliner Mythen di Reinhard Kleist e Mauerpost di Maike Dugaro e Anne-Ev Ustorf. L’obiettivo del concorso era trasformare e reinterpretare il libro offerto per ognuno di loro dal Goethe-Institut in un video da 180 secondi. Il libri selezionati dalle classi vincitrici del Campanella sono stati Berliner Mythen, Heimat e Mauerpost, che i ragazzi hanno reso con tre cortometraggi ricchi di spunti di riflessione.

“Siamo rimasti molto colpiti dalla qualità e dall’originalità dei contributi che abbiamo ricevuto” afferma Maria Antonia de Libero, Direttrice della Cooperazione didattica per le regioni Piemonte e Valle d’Aosta nonché ideatrice del concorso attivo dal 2006. “Moltissime le tecniche di sceneggiatura e regia messe in atto, che sorprendono ancora di più se si pensa al fatto che tutti i video sono stati realizzati nell’anno scolastico 2020/21 che sappiamo essere stato particolarmente difficile soprattutto per le scuole. La pandemia però non ha fermato la creatività e la voglia di fare squadra dei ragazzi, che grazie alla tecnologia e alle loro competenze digitali hanno potuto dare vita a qualcosa di collettivo pur essendo per la quasi totalità del tempo distanti”.

Nei “videolibri” prodotti, salta subito all’occhio la naturale ispirazione agli strumenti più gettonati sui social media come stories e reel, le forme di comunicazione più immediate ed efficaci per la cosiddetta Generazione Z; un esempio di come il digitale non vada in contrasto con le attività più tradizionali, nello specifico con la lettura, ma che dimostra come i linguaggi possano integrarsi ed evolvere insieme.

La consegna ufficiale dei premi, buoni per l’acquisto di libri destinati alle classi vincitrici, avverrà il prossimo 2 dicembre in una serie di incontri online con gli autori dei libri selezionati per l’edizione 2020/21 de Il libro parlante; un’occasione unica per tutti i partecipanti al concorso di contatto e dialogo con i protagonisti della letteratura tedesca contemporanea.

Primo premio per la reinterpretazione di Heimat di Nora Krug (500 €)

Classe V AL (anno scolastico 2020/21) Liceo “Tommaso campanella” Lamezia Terme. (Premiazione e incontro con l’autrice online il 2/12/21 alle 16:30).

Docenti referenti: Concettina Lucchino e Ursula Mader

Premio idea (250 € a classe):

3) Classe 5 BL, Liceo “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme con Mauerpost di maike dugaro und Anne-Ev Ustorf

Docenti referenti: Annamaria Mantella e Ursula Mader

Premio storytelling (200 € a classe):

1) Classe IV AL, Liceo “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme con Berliner Mythen

Docenti referenti: Concettina Lucchino e Ursula Mader