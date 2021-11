I disegni di Cheney in mostra al liceo “Fiorentino” fino al 10 dicembre

È stata inaugurata al Liceo Classico-Artistico “Francesco Fiorentino”, alla presenza di autorità e comuni cittadini, la mostra “Le forme del Paesaggio. La Calabria del XIX e del XXI secolo”.

La mostra, articolata in due sezioni, allinea, con un folto repertorio fotografico realizzato dagli studenti del Liceo Artistico sotto la guida di Michelangelo Serra (Nikon School Italia), ben 12 disegni originali dell’artista e viaggiatore inglese Edward Cheney messi in cartella durante il suo tour in Calabria dell’estate 1823.

“Un evento di rilevante spessore culturale per il nostro liceo e la comunità lametina tutta”, ha sottolineato nel suo intervento il Dirigente Scolastico Nicolantonio Cutuli, “che ha la possibilità di ammirare sino al 10 dicembre le opere di un importante viaggiatore e artista ottocentesco”.

I disegni di Edward Cheney sono stati eccezionalmente concessi dall’Istituto della Biblioteca Calabrese di Soriano Calabro, altra eccellenza del territorio regionale.

L’evento è stato coordinato da Raffaele Gaetano coadiuvato nell’installazione del materiale esposto e nella grafica dai docenti del Liceo Artistico (Gruppo Arte-ficio): Giuliana De Fazio, Antonella Rotundo e Michelangelo Serra. Le conclusioni dell’inaugurazione della mostra sono state affidate all’Assessore comunale alla Cultura, Giorgia Gargano, che ha portato i saluti dell’Amministrazione tutta, evidenziando a sua volta l’importanza anche mediatica dell’evento e la centralità del Liceo Classico-Artistico “F. Fiorentino” di Lamezia Terme come centro propulsivo di cultura per la città e per l’intera Regione.