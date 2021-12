Per i danni del maltempo Dad fino al 13 dicembre per gli alunni della scuola Infanzia e scuola Primaria di San Pietro Lametino

Oltre ai casi crescenti di nuove positività al Covid-19, a minare la continuità scolastica per alcuni studenti lametini ci si mette anche il maltempo.

Martedì i vigili del fuoco sono infatti intervenuti presso l’Istituto Scolastico ubicato in Via Montegrappa di San Pietro Lametino per «tegole pericolanti e la rottura della porta di ingresso, con conseguente necessità di urgente intervento mirato al ripristino ed al consolidamento delle parti interessate per prevenire pericolo per l’incolumità pubblica e privata».

Inviata oggi la relativa relazione, dal sindaco Paolo Mascaro è stata emanata l’apposita ordinanza che prevede la chiusura della scuola fino a sabato 11 dicembre, termine indicato dalla ditta per l’ultimazione dei lavori di ripristino e consolidamento già prontamente avviati, cosi da consentire agli studenti il rientro in presenza a partire dal 13 dicembre.

Fino ad allora le lezioni della scuola Infanzia e scuola Primaria di San Pietro Lametino si terranno in modalità online utilizzando la piattaforma google workspace (GSUITE).