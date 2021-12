Open day 17 e 18 dicembre al Carlo Rambaldi

Due pomeriggi per conoscere l’offerta formativa, i docenti, le opportunità e le novità per gli studenti che dovranno scegliere il percorso di studi delle scuole superiori. Si articolerà in due giorni, venerdì 17 e sabato 18 dicembre, l’open day del Polo Tecnologico “Carlo Rambaldi”.

Nove gli indirizzi previsti dall’istituto superiore diretto da Roberta Ferrari:

chimica materiali e biotecnologie; costruzioni ambiente e territorio; elettronica ed elettrotecnica; grafica e comunicazione; industria ed artigianato per il made in Italy; informatica e telecomunicazioni; manutenzione e assistenza tecnica; meccanica meccatronica ed energia; trasporti e logistica.

Dalle ore 15 alle 18, previa prenotazione, le famiglie, insieme agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie, potranno visitare i due plessi del Polo in via S. Miceli, conoscere e confrontarsi con i docenti sulle opportunità del percorso formativo previsto dall’istituto.

L’open day, grazie alla possibilità di prenotazione e al supporto di tutto il personale scolastico, si svolgerà nel rispetto dei protocolli anticontagio da Covid 19. I genitori che parteciperanno dovranno esibire il greenpass.