Avviate le attività di orientamento in ingresso presso il Liceo Tommaso Campanella

Il Liceo Tommaso Campanella, nel rispetto di tutte le limitazioni dovute al Covid 19, ha aperto le sue porte per avviare, come ormai consuetudine, le attività di Orientamento e presentare l’offerta formativa dei 5 indirizzi: Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Musicale e Liceo Coreutico.

Già dal 14 dicembre, in un’atmosfera natalizia, la scuola ha iniziato ad ospitare, previo appuntamento, studenti e genitori, i quali guidati dalla docente Lina Serra, funzione strumentale, hanno percorso e visitato l’intero istituto accolti da un team di insegnanti che hanno illustrato, nei particolari, le attività didattiche e laboratoriali.

La Serra, inoltre, ha presentato le molteplici “vocazioni” del Campanella: il Liceo Linguistico con la sua inclinazione alla formazione culturale e letteraria delle lingue e delle culture straniere favorendo sia l’accesso alle facoltà universitarie che l’inserimento in percorsi professionali all’estero; il Liceo delle Scienze Umane orientato allo studio delle teorie esplicative e dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali; Il Liceo delle scienze Umane/economico-sociale che potrebbe essere definito il “Liceo della contemporaneità”, nato per l’esigenza di un nuovo profilo di studi che porti il mondo nelle aule di scuola e doti gli allievi dei linguaggi necessari per “leggerlo” e interpretarlo; il Liceo Musicale che unisce in sé tradizione classica, sapere scientifico, competenza linguistica e cultura musicale; il Liceo Coreutico in grado di assicurare agli studenti una duplice preparazione, quella liceale e quella professionale, una innovativa esperienza di “contaminazione” che mira a rendere la danza una disciplina istituzionale di valore formativo e culturale.

Il Liceo Tommaso Campanella è beneficiario di un Erasmus Plus settennale come scuola capofila, per cui i ragazzi avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente a progetti europei, porre riflessioni sul mondo moderno e sulla globalizzazione, conoscere e vivere le opportunità di mobilità verso l’Europa.

«Naturalmente – sottolinea la Dirigente Scolastica Susanna Mustari – ciò che è fondamentale per tutti gli operatori è garantire benessere e serenità: i nostri giovani sono fortemente provati dalla crisi pandemica; la scuola è il luogo dentro il quale si vive una socialità “sana”, purché coerente con i “valori” formativi che pongono la “persona” al centro di ogni nostra azione».

L’intensa settimana di accoglienza si è conclusa sabato 18 dicembre; numerosi gli alunni e i genitori in visita, i quali hanno fruito di tutti gli spazi in modo pratico con esperimenti e giochi seguiti dal gruppo orientamento formato dai docenti Di Salvo, Montuoro, Perna, Porcelli, Augruso e Dalife, accolti dagli allievi del Liceo Coreutico diretti da Roberto Tripodi e Stefania Greco con l’accompagnamento al pianoforte di Francesco Pagnotta, e dall’orchestra degli allievi del Liceo Musicale coordinata da Augruso e Montuoro insieme a Riccelli, Spina, Falcone, Cristofaro, Callipo e Massara.

I prossimi appuntamenti dal 10 al 14 gennaio, Open Week, e in chiusura il 15 gennaio in Open Day.