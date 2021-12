Concorso letterario per le scuole “Insieme oltre le stelle” proposto dal Convegno di Cultura Beata Maria Cristina di Savoia

Con il concorso letterario per le scuole “Insieme oltre le stelle” il Convegno di Cultura Beata Maria Cristina di Savoia di Lamezia Terme si propone di «avvicinare le nuove generazioni alla bellezza del messaggio cristiano attraverso l’esempio e lo stile di vita di persone “normali”, che con i loro comportamenti sanno parlare al cuore degli adolescenti di oggi, meglio di tanti discorsi pronunciati nei grandi meeting. Crediamo che papa Francesco abbia ragione quando dice che saranno proprio i giovani ad evangelizzare i Giovani e che Dio attraverso questi testimoni abbia trovato una via maestra per farli diventare” discepoli missionari”. A sottolineare il legame esistente tra Maria Cristina e Carlo Acutis è il comune denominatore di una fede gioiosa, ma anche di umiltà e di carità».

Si reputa che «i due giovani beati, pur essendo nati e vissuti in contesti completamente diversi e cronologicamente distanti, hanno saputo testimoniare il Vangelo nella quotidianità del loro vivere, senza smarrire quel progetto originale ed unico che Dio ha pensato per ognuno di noi fin dall’eternità». Il Convegno di Cultura “Beata Maria Cristina di Savoia” di Lamezia Terme con la collaborazione del docente Francesco Polopoli, intende proporre il neo-apostolo dei millennials e la Beata Maria Cristina di Savoia, all’attenzione e alla riflessione delle ultime classi delle scuole elementari e medie di primo grado, nonché delle classi del biennio dei Licei, perché dall’esperienza didattica, maturata insieme agli allievi coinvolti, si arrivi successivamente ad un’elaborazione tematica, centrata sulla vita ed il messaggio di queste figure straordinarie portate recentemente agli onori dell’altare.