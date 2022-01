Al Liceo “Tommaso Campanella” 7 e 8 gennaio mattina di Open Vax School Day nella fascia 5-11 anni

Il Liceo “Tommaso Campanella” ha aderito al piano di vaccinazione predisposto dalla Regione Calabria per rafforzare la campagna vaccinale creando nel proprio Istituto un’area pronta ad accogliere i bambini del territorio. La Dirigente Scolastica, Susanna Mustari, nonostante le festività ancora in corso, ha immediatamente accolto l’invito: «la scuola, patrimonio del territorio e delle comunità di appartenenza, è in prima linea nella campagna di vaccinazione; non potrebbe essere altrimenti: È importante che il “ritorno alla normalità” sia una priorità».

L’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente Occhiuto, si pone l’obiettivo di incrementare le vaccinazioni nella fascia d’età 5-11 anni.

Il servizio di vaccinazione sarà disponibile, senza prenotazione, a tutti i bambini (non solo quelli appartenenti alla propria sede scolastica) che intendono vaccinarsi purché accompagnati da almeno un genitore, dalle 9 alle 14.

L’Istituto metterà a disposizione un punto infermeria da utilizzare in caso di emergenza, inoltre, gli ambienti necessari per svolgere le diverse fasi di attività:

accoglienza, check-in, fornitura modulistica – auditorium zona biblioteca diffusa

sala d’attesa: redazione del modulo e attesa della chiamata del medico vaccinatore per anamnesi e successiva somministrazione – auditorium

sala medica: anamnesi ed inoculazione del vaccino – sala e1

sala osservazione: 15 minuti di verifica del buon esito. – sala e2 ed e4

Si precisa che, considerata la fascia cui è rivolta l’iniziativa, l’inoculazione sarà di dosi pediatriche, adatte quindi solo a quella precisa fascia d’età. Non è pertanto consentita né considerata valida la somministrazione a persone sopra gli 11 anni.

Per quanto concerne l’aspetto strettamente logistico della due-giorni pro-vaccini, naturalmente, tutto ciò che riguarda la parte medica sarà garantita dall’Azienda Sanitaria.

Sarà garantita la presenza di 3 persone (amministrativi di supporto, volontari, ecc) di cui, due si occuperanno dell’attività di accoglienza, verifica documentale e consegna della modulistica, mentre, la terza persona garantirà il flusso dell’utenza in arrivo dall’accettazione e destinata alla sala medica.

Nella stanza ad uso medico per le attività di anamnesi e vaccinazione sarà invece presente il personale medico ed infermieristico a cura dell’Azienda Sanitaria, così come nella sala di osservazione del paziente dopo l’inoculazione.

«Siamo sicuri – aggiunge la Dirigente Mustari – che l’iniziativa della Presidenza regionale sarà accolta; lo sforzo che stiamo facendo in questi giorni sarà sicuramente premiato! Vi aspettiamo numerosi nella nostra scuola per costruire insieme un futuro (vicino) più tranquillo per i nostri figli che, certamente, soffrono a causa delle restrizioni a cui da quasi due anni sono costretti».