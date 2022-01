In alcuni comuni del lametino ritorno delle lezioni in presenza rinviato a dopo il 15 gennaio

Prime ordinanze di rinvio della ripresa delle lezioni in presenza per un’altra settimana anche da parte di alcune amministrazioni comunali del lametino, tra chi cita i ritardi nell’avere un tracciamento completo del numero di contagiati, chi si appella alla necessità di avviare la campagna vaccinale per i piccoli studenti, e chi ha altri problemi strutturali.

A Platania si tornerà a scuola non prima del 17 gennaio, poiché «sono in corso diversi focolai da Covid-19, susseguenti alle attività natalizie» ed «eseguiti i test rapidi antigenici, molti concittadini sono risultati positivi al Covid-19».

Lezioni in presenza sospese almeno fino al 15 gennaio anche a Martirano, con l’ordinanza che però parla di «sopraggiunte lacune agli impianti tecnologici degli edifici adibiti ad attività delle scuole secondarie, dell’infanzia e primarie, in Piazza Vescovado e contrada Rizza».

Non si tornerà in classe il 10 gennaio ma una settimana dopo anche a San Pietro a Maida, mentre a Curinga la prima campanella dopo le festività natalizie suonerà il 22 gennaio, con in entrambi i territori più di 40 casi attivi.

Anche a Gizzeria ordinata “in via precauzionale, la sospensione dell’attività didattica delle Scuole di ogni ordine e grado, per giorni 13 dal 10 al 22 gennaio 2022 per monitorare l’evolversi dei contagi, rimanendo salva la possibilità di svolgere attività didattica a distanza secondo le modalità disposte dalla Dirigente Scolastica”.

A San Mango d’Aquino l’amministrazione comunale informa che “dopo un lungo e approfondito consulto con tutta la giunta, all’unanimità, si è deciso in via precauzionale di chiudere le scuole di ogni ordine e grado fino a venerdì 14, e nella stessa riunione telematica si è convenuto di spostare lo screening previsto per questa domenica a giorno 16, con le stesse modalità, dalle 9 alle 13”.

Controlli ma ancora nessun rinvio ufficiale in altri comuni. A Decollatura oggi e domani previsto un giro di tamponi rapidi tra gli studenti, con almeno una trentina di casi attivi noti nel territorio da confermare da parte dell’Asp.

Domenica screening con test antigenici a Carlopoli, con orario 9 – 12 per la scuola primaria e 15.30 – 19 per la scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado, con meno di 10 casi attivi noti al momento.

Il bilancio parziale a Serrastretta vedeva 5 casi accertati e 30 da verificare, 60 a Maida (il sindaco Paone ha chiuso al pubblico gli uffici comunali).

Da Lamezia Terme si è chiesto un parete tecnico all’Asp di Catanzaro, la stessa che non ha risposto agli altri comuni.