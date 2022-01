Anche Cittadinanzattiva si schiera con l’ipotesi Dad per due settimane ipotizzando l’incubazione del Covid

Anche Cittadinanzattiva in una nota stampa firmata da Felice Lentidoro ( Coordinatore Territoriale), Patrizia Chieffallo ( Responsabile Scuola), Fiore Isabella (Responsabile Tdm) si schiera con gli studenti che non volevano tornare alle lezioni in presenza dopo le festività natalizie sostenendo che i contagi registrati nei momenti conviviali rendessero la scuola meno sicura di come lo fosse stata nel primo quadrimestre svolto.

Per i sottoscrittori della nota «il periodo di incubazione del virus, che com’è a tutti noto, varia dalle 48-72 ore circa fino a due settimane», il che avrebbe giustificato che «due settimane di tempo avrebbero consentito di controllare il grado di incidenza del virus nella fase di rientro a scuola e di programmare i tempi di riavvio a regime delle attività didattiche in presenza e in sicurezza».

Si sostiene che «il rischio che le classi siano invase dal virus importato dalle vacanze è infatti troppo serio e non va sottovalutato, come peraltro suggeriscono gli ultimi dati», ma a Lamezia Terme i casi attivi sono in calo rispetto allo scorso anno a parità di difficoltà del tracciamento, e le misure di sicurezza son le stesse in tutta Italia da inizio anno scolastico cui gli stessi studenti devono adeguarsi.