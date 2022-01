Falsa ordinanza sulla chiusura delle scuole calabresi diventa virale su Whatsapp, la smentita di Occhiuto

E’ falsa la notizia diffusa nelle ultime ore di una ordinanza emanata dal governatore Roberto Occhiuto che avrebbe disposto la chiusura delle scuole in Calabria. Lo rende noto lo stesso governatore.

“Sta girando, tra gli addetti ai lavori e non solo, – scrive Occhiuto su Facebook- una falsa ordinanza della Regione sulla chiusura delle scuole. Si tratta di una fake news

Le scuole in Calabria sono aperte e resteranno aperte. E i nostri ragazzi potranno continuare a frequentarle in tutta sicurezza.

Chi diffonde notizie false creando confusione e apprensione nella popolazione dovrà rispondere dei suoi comportamenti alle autorità giudiziarie competenti che verranno tempestivamente informate di questa vicenda”.

Il falso provvedimento, chiaramente “taroccato” fatto circolare a partire dalla tarda mattinata e condiviso migliaia di volte sui vari gruppi whatsapp di studenti e addetti ai lavori, faceva riferimento a uno stop alle lezioni in presenza dal 24 al 29 gennaio per tutte le scuole di ogni ordine e grado.