“Memoria e silenzio, ieri e oggi” al liceo Campanella

“Memoria e silenzio, ieri e oggi” è il titolo con il quale il Liceo “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme ha celebrato la Giornata della Memoria.

«La Giornata della Memoria – sottolinea Asia Borrello, rappresentante d’Istituto insieme a Michele Falvo, Nino Torcasio, Francesco Ruberto, Marco Procopio, Desiré Giampà – è indispensabile per la nostra coscienza e consapevolezza di cittadine e cittadini, attori responsabili della vita democratica ma non deve e non può rimanere uno sterile atto intellettuale. Deve essere una “pietra d’inciampo” nella considerazione della realtà, passata e attuale, che garantisca il rispetto e la tutela dell’alterità e che abbandoni definitivamente l’idea di una superiorità etico-morale di qualsiasi tipo. Perché il genere umano è uno solo, portatore della stessa necessità di diritto».

La mattinata è iniziata con la lettura di alcuni brani tratti dal Diario di Francesco Graziano, detenuto nel campo di prigionia di Wietzendorf; lo scorrere lento di giorni interminabili, l’attaccamento al cibo e alla preghiera, il sogno del “ritorno”: pagine di una toccante umanità prigioniera della follia. Le note di Schindler’s list (John Williams) eseguita da Francesco Falcone (violino) e da Giovanni Mazzuca (pianoforte) con la coreografia a cura di Roberto Tripodi e Silvio Liberto, messa in scena dagli alunni della 4°A del Liceo Coreutico. Dort damals, Lì, allora recitato da Paola Cefalà della 2°A del Liceo Linguistico in lingua tedesca; una forza nei toni, un urlo silenzioso di fronte al “male”; “Il buon uso della memoria – un’epigrafe come monito contro l’oblio” recitato da Martina Costantino 3DL per ricordare a ricordare. E ancora E finché potrai guardare: cantata dalla voce di Alessandra Falleti con l’adattamento di Giovanna Massara sul testo di Anna Frank e le musiche di John Williams. Mentre fuori, il Dipartimento di Scienze motorie, negli spazi antistanti l’Istituto, tracciava il “Percorso della Memoria”, le cui “pietre d’inciampo” sono state “Tappe di riflessioni” attraverso i testi di Anna Frank, Primo Levi, Luci nella Shoah.

Commosso il saluto della Dirigente scolastica Susanna Mustari: «la Scuola è il luogo della Memoria ma anche il luogo del presente e del futuro. Celebrare, anzi vivere momenti così intensi, significa riflettere sulla responsabilità di costruire un futuro all’insegna della Pace, dell’Uguaglianza, della Libertà. Oggi riflettiamo sulla necessità di proteggere ad ogni costo una democrazia che è costata sangue, guerra, lotta contro una cieca e brutale dittatura. Testimonianze come quella appena ascoltata, ci fanno pensare a quanto lavoro bisogna ancora fare per abbattere il muro dell’ignoranza e del pregiudizio. Studiando la Storia buia delle guerre mondiali, la vergognosa sottoscrizione delle leggi razziali nel 1938 in Italia, il lungo percorso di consapevolezza civile approdato nel 1946 al referendum che ha visto la nascita della nostra Repubblica, possiamo diventare cittadini più responsabili, costruttori di speranza e di pace nelle nostre scelte politiche ed ideologiche. Grazie ragazzi, oggi ci avete fatto assistere ad una delle pagine più belle del nostro diario scolastico».

Continuando, la Dirigente Mustari ha voluto ringraziare anche tutti coloro che hanno reso possibile che l’evento venisse trasmesso in streaming: «la situazione pandemica ci vede costretti a misure di distanziamento che non permettono a tutti gli studenti di partecipare in presenza: momenti come questi vanno però condivisi. Grazie al nostro assistente tecnico, Antonio Carbone e a Diego Apa e Olinda Suriano, stamattina abbiamo potuto coinvolgere tutti gli studenti del nostro Istituto. Un lavoro di squadra a disposizione di ragazzi che, con consapevolezza e responsabilità hanno “raccontato” la Storia»