All’istituto “Perri – Pitagora” incontro con il dottore Giuseppe Colangelo e CalabriaCardioprotetta

Sono circa 50.000 i decessi ogni anno per morte cardiaca improvvisa, aumentati a seguito dell’emergenza sanitaria, con tante persone che spesso per paura non si recano in pronto soccorso e non effettuano i controlli. Questi i temi affrontati nell’incontro tenutosi nell’auditorium della scuola “Pitagora” con Giuseppe Colangelo, dirigente medico Cardiologia UTIC di Sarno e istruttore nazionale Bls-d, Bdls-d e Pbls-d, e i responsabili della costituenda associazione “Calabria Cardioprotetta”, insieme agli studenti delle terze classi della secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “Perri – Pitagora”.

I cinque anelli della catena della sopravvivenza, l’importanza di promuovere la cultura del primo soccorso, formare quante più persone possibili a mettere in atto, in situazioni di urgenza, quelle manovre di rianimazione cardiopolmonare che possono salvare la vita delle persone in attesa dell’arrivo delle ambulanze e degli operatori sanitari: i temi affrontati nella chiacchierata amichevole tra Colangelo e gli studenti, durante la quale sono state presentate delle simulazioni di manovre di primo soccorso con dei manichini, sollecitando interesse e domande da parte dei ragazzi.

Nato a giugno 2021 a seguito della prima raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico pubblico a Lamezia Terme, il gruppo di volontari “Calabria Cardioprotetta”, grazie allo straordinario contributo di tanti lametini, associazioni, imprese, cittadini, nel giro di pochi mesi, ha dotato la città di Lamezia Terme di 3 postazioni pubbliche con defibrillatori semiautomatici, collocati rispettivamente in via Colonnello Cassoli, in Piazza V Dicembre e in Piazza Italia. Sono stati promossi corsi di formazione per operatori Bls-d e, tra i prossimi obiettivi, l’installazione di defibrillatori pubblici al parco “Peppino Impastato” e sul lungomare “Falcone – Borsellino”, luoghi del tempo libero e dello sport per tanti lametini.